Рублёв сыграет с Чиличем во втором раунде турнира в Майами

Российский теннисист Андрей Рублёв (Q) вышел во второй круг соревнований в Майами (США), обыграв в трёх сетах представителя Японии Таро Дэниэла – 3:6, 6:3, 6:4.
Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут. На счету Рублёва 2 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 4 брейк-пойнта из 9. Его соперник совершил 5 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7.
За право выйти в третий круг соревнований Рублёв сразится с хорватом Марином Чиличем, посеянным под девятым номером.
В параллельном матче испанец Фелисьяно Лопес оказался сильнее француза Бенуа Пэра – 7:5, 4:6, 6:4.
В другой встрече португалец Жоау Соуза обыграл представителя Китайского Тайбэя Чун Син Цена – 6:4, 7:5.
21 марта 2019 года, четверг. 23:10 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2 : 1
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
|1
|2
|3
|
|3
|6
|6
|
|6
|3
|4
22 марта 2019 года, пятница. 00:10 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Фелисьяно Лопес
Ф. Лопес
2 : 1
Бенуа Пэр
Б. Пэр
|1
|2
|3
|
|7
|4
|6
|
|5
|6
|4