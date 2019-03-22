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Рублёв сыграет с Чиличем во втором раунде турнира в Майами

Рублёв сыграет с Чиличем во втором раунде турнира в Майами
Теннис / ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв (Q) вышел во второй круг соревнований в Майами (США), обыграв в трёх сетах представителя Японии Таро Дэниэла – 3:6, 6:3, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут. На счету Рублёва 2 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 4 брейк-пойнта из 9. Его соперник совершил 5 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7.

За право выйти в третий круг соревнований Рублёв сразится с хорватом Марином Чиличем, посеянным под девятым номером.

В параллельном матче испанец Фелисьяно Лопес оказался сильнее француза Бенуа Пэра – 7:5, 4:6, 6:4.

В другой встрече португалец Жоау Соуза обыграл представителя Китайского Тайбэя Чун Син Цена – 6:4, 7:5.

21 марта 2019 года, четверг. 23:10 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2 : 1
Таро Дэниэл
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
1 2 3
           
3 6 6
6 3 4
           
22 марта 2019 года, пятница. 00:10 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Фелисьяно Лопес
Испания
Фелисьяно Лопес
Ф. Лопес
2 : 1
Бенуа Пэр
Франция
Бенуа Пэр
Б. Пэр
1 2 3
           
7 4 6
5 6 4
           
22 марта 2019 года, пятница. 00:25 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Жоау Соуза
Португалия
Жоау Соуза
Ж. Соуза
2 : 0
Чун Син Цен
Китайский Тайбэй
Чун Син Цен
Ч. Цен
1 2 3
           
6 7  
4 5  
           
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