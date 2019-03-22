Рублёв сыграет с Чиличем во втором раунде турнира в Майами

Российский теннисист Андрей Рублёв (Q) вышел во второй круг соревнований в Майами (США), обыграв в трёх сетах представителя Японии Таро Дэниэла – 3:6, 6:3, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут. На счету Рублёва 2 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 4 брейк-пойнта из 9. Его соперник совершил 5 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7.

За право выйти в третий круг соревнований Рублёв сразится с хорватом Марином Чиличем, посеянным под девятым номером.

В параллельном матче испанец Фелисьяно Лопес оказался сильнее француза Бенуа Пэра – 7:5, 4:6, 6:4.

В другой встрече португалец Жоау Соуза обыграл представителя Китайского Тайбэя Чун Син Цена – 6:4, 7:5.