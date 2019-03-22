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Андрееску, Саснович, Корне и Квитова одержали победы на турнире в Майами

Андрееску, Саснович, Корне и Квитова одержали победы на турнире в Майами
Теннис / WTA

Канадская теннисистка Бьянка Адрееску, победившая ранее на турнире в Индиан-Уэллсе (США), в первом раунде соревнований в Майами обыграла румынку Ирину Бегу – 4:6, 7:6 (7:2), 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 часа 35 минут. На счету канадки 6 двойных ошибок и 6 брейк-пойнтов из 10. Её соперница допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. Спортсменки не совершили ни одного эйса на двоих.

Во втором круге Андрееску встретится с американкой Софьей Кенин (32).

В параллельной встрече белоруска Александра Саснович обыграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич – 4:6, 7:5, 6:4. В следующем раунде Саснович встретится с Каролиной Возняцки (13).

В другом матче Ализе Корне обыграла белоруску Веру Лапко – 7:6, 6:7 (7:9), 6:1. Во втором круге Корне встретится с румынкой Михаэлой Бузэрнеску (30).

В матче второго круга чешка Петра Квитова (3) взяла верх над гречанкой Марией Саккари – 6:4, 6:1.

21 марта 2019 года, четверг. 22:30 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Ирина Бегу
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу
1 : 2
Бьянка Андрееску
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
1 2 3
           
6 6 2 2
4 7 7 6
           
21 марта 2019 года, четверг. 23:20 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Виктория Голубич
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
1 : 2
Александра Саснович
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
1 2 3
           
6 5 4
4 7 6
           
21 марта 2019 года, четверг. 22:30 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Вера Лапко
Беларусь
Вера Лапко
В. Лапко
1 : 2
Ализе Корне
Франция
Ализе Корне
А. Корне
1 2 3
           
5 7 9 1
7 6 7 6
           
21 марта 2019 года, четверг. 23:10 МСК
Майами (ж). 2-й круг
Матч окончен
Петра Квитова
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
2 : 0
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
1 2 3
           
6 6  
1 4  
           
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