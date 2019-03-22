Андрееску, Саснович, Корне и Квитова одержали победы на турнире в Майами

Канадская теннисистка Бьянка Адрееску, победившая ранее на турнире в Индиан-Уэллсе (США), в первом раунде соревнований в Майами обыграла румынку Ирину Бегу – 4:6, 7:6 (7:2), 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 часа 35 минут. На счету канадки 6 двойных ошибок и 6 брейк-пойнтов из 10. Её соперница допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. Спортсменки не совершили ни одного эйса на двоих.

Во втором круге Андрееску встретится с американкой Софьей Кенин (32).

В параллельной встрече белоруска Александра Саснович обыграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич – 4:6, 7:5, 6:4. В следующем раунде Саснович встретится с Каролиной Возняцки (13).

В другом матче Ализе Корне обыграла белоруску Веру Лапко – 7:6, 6:7 (7:9), 6:1. Во втором круге Корне встретится с румынкой Михаэлой Бузэрнеску (30).

В матче второго круга чешка Петра Квитова (3) взяла верх над гречанкой Марией Саккари – 6:4, 6:1.