Стал известен соперник Циципаса во втором круге турнира в Майами

Американский теннисист Маккензи Макдональд, пробившийся в основную сетку турнира серии «Мастерс-1000» в Майами (США) в статусе «лаки-лузера», вышел во второй круг, обыграв представителя Франции Уго Умбера со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 2 часа 42 минуты.
Маккензи 1 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в третий круг соревнований Макдональд поспорит с греком Стефаносом Циципасом, посеянным под восьмым номером.
Майами. Мужчины. Первый круг
Хауме Мунар (Испания) — Праджнеш Гуннесваран (Индия) — 7:6 (7:3), 6:4.
Турнир в Майами завершится 31 марта.
22 марта 2019 года, пятница. 05:15 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
2 : 1
Уго Умбер
У. Умбер
|1
|2
|3
|
|6
|6 4
|7 7
|
|4
|7 7
|6 4
22 марта 2019 года, пятница. 00:25 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Хауме Мунар
Х. Мунар
2 : 0
Праджнеш Гуннесваран
П. Гуннесваран
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 3
|4
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