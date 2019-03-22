Стал известен соперник Циципаса во втором круге турнира в Майами

Американский теннисист Маккензи Макдональд, пробившийся в основную сетку турнира серии «Мастерс-1000» в Майами (США) в статусе «лаки-лузера», вышел во второй круг, обыграв представителя Франции Уго Умбера со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 2 часа 42 минуты.

Маккензи 1 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг соревнований Макдональд поспорит с греком Стефаносом Циципасом, посеянным под восьмым номером.

Майами. Мужчины. Первый круг

Хауме Мунар (Испания) — Праджнеш Гуннесваран (Индия) — 7:6 (7:3), 6:4.

Турнир в Майами завершится 31 марта.