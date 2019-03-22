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Стал известен соперник Циципаса во втором круге турнира в Майами

Стал известен соперник Циципаса во втором круге турнира в Майами
Теннис / ATP

Американский теннисист Маккензи Макдональд, пробившийся в основную сетку турнира серии «Мастерс-1000» в Майами (США) в статусе «лаки-лузера», вышел во второй круг, обыграв представителя Франции Уго Умбера со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 2 часа 42 минуты.

Маккензи 1 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг соревнований Макдональд поспорит с греком Стефаносом Циципасом, посеянным под восьмым номером.

Майами. Мужчины. Первый круг
Хауме Мунар (Испания) — Праджнеш Гуннесваран (Индия) — 7:6 (7:3), 6:4.

Турнир в Майами завершится 31 марта.

22 марта 2019 года, пятница. 05:15 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Маккензи Макдональд
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
2 : 1
Уго Умбер
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
1 2 3
           
6 6 4 7 7
4 7 7 6 4
           
22 марта 2019 года, пятница. 00:25 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
2 : 0
Праджнеш Гуннесваран
Индия
Праджнеш Гуннесваран
П. Гуннесваран
1 2 3
           
7 7 6  
6 3 4  
           
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