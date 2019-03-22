М. Осака: если сравнивать мою карьеру и карьеру Наоми, я расстроюсь

Японка Мари Осака, сестра Наоми Осаки, прокомментировала поражение в первом круге турнира в Майами от американки Уитни Осуйве со счётом 2:6, 4:6.

«Я провела матч, не испытывая боли, такого уже давно не было. Теперь нужно двигаться дальше. Я очень нервничала, но сыграла хорошо. Это был отличный опыт.

Наоми впервые обыграла меня, когда была уже старше 15. Иногда она специально сдавалась, чтобы поскорее закончить тренировку. Но когда она стала по-настоящему бороться, я сказала: «Ты правда хочешь через всё это пройти? Нам придётся часами оставаться на корте».

То, чего она смогла добиться, это потрясающе. Я очень ею горжусь. У меня другой путь. Конечно, если сравнивать наши карьеры, то я расстроюсь. Но я ничего не могу поделать.



Я впервые сыграла на столь крупном турнире. Так много людей было на трибунах. Атмосфера, даже просто проход по этим залам, это нечто новое. Но это было весело. Веселее было бы победить, но...", — цитирует Осаку официальный сайт тура.