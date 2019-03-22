Гауфф — о первой победе в WTA-туре: я не могла понять, что игра закончилась

Американка Кори Гауфф поделилась эмоциями от первого выигранного матча в WTA-туре. На старте турнира в Майами она обыграла соотечественницу Кэти Макнелли со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

«До сих пор не могу в этом поверить. Я подала на матч и подумала: „Придётся ли мне вновь играть на приёме, или же сейчас мы пожмём руки?“. Я не могла понять, что игра закончилась.

Это моя мечта. Я годами мечтала сыграть в Майами. Я с 8 или 9 лет приезжала на этот турнир. Находиться здесь вместе с игроками, за которыми я следила с детства, — это нечто нереальное", — приводит слова Гауфф официальный сайт тура.

Во втором круге Кори сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной, посеянной под 14-м номером. Турнир завершится 30 марта.