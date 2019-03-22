Гарсия: в матче с таким соперником, как Азаренко, у тебя выбора нет

Французская теннисистка Каролин Гарсия прокомментировала победу над Викторией Азаренко из Беларуси во втором круге турнира в Майами (США) со счётом 6:3, 6:4.



«В матче с таким соперником, как Азаренко, у тебя выбора нет. Может быть, она играет не так, как когда была первой ракеткой мира, но она великолепная теннисистка. Я видела её игру с Сереной в Индиан-Уэллсе. Они обе действовали впечатляюще.



Мне нужно было сыграть как можно лучше. Игра закончилась в двух сетах, но борьба была упорной. Всё решили считанные розыгрыши", — цитирует Гарсию официальный сайт тура.

Следующей соперницей Гарсии будет немка Юлия Гёргес.

«Гёргес — мощная теннисистка. У неё сильная подача и удар с форхенда. Она может выбить тебя на три метра. Матчи с ней — это всегда испытание. Выиграть её подачу нелегко, да и просто принять мяч непросто. Это вызов для меня, и он мне нравится», — сказала Гарсия.