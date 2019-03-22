Феррер: сыграть на новом стадионе в Майами – это отличный опыт для меня

36-летний испанец Давид Феррер прокомментировал свою победу в матче первого круга турнира в Майами (США). В двух партиях он обыграл американца Сэма Куэрри со счётом 6:3, 6:2.



«Сыграть на новом стадионе в Майами – это отличный опыт для меня. Я всегда счастлив приезжать сюда – местная публика всегда поддерживала меня на протяжении всей карьеры.



Сегодня я играл отлично. Моя цель заключается в том, чтобы быть конкурентоспособным, и сегодня она была достигнута», – цитирует Феррера официальный сайт АТР.



Соперником опытного испанца в матче второго круга станет немец Александр Зверев. Ранее теннисисты шесть раз играли друг с другом и лишь две победы одержал Феррер. В 2019 году Давид и Александр встретились на турнире в Акапулько (Мексика) – победу праздновал Зверев – 7:6 (7:0), 6:1.

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