Победы Квитовой, В. Уильямс, Азаренко и Андрееску — в обзоре матчей в Майами

В первом круге турнира в Майами (США) американка Винус Уильямс в двух сетах переиграла представительницу Словении Далилу Якупович со счётом 7:5, 6:3.
Также в следующий раунд прошла канадка Бьянка Андрееску, победившая на старте соревнований румынку Ирину Бегу – 4:6, 7:6 (7:2), 6:2.
Чешская теннисистка Петра Квитова в матче второго круга взяла верх над Марией Саккари из Греции со счётом 6:1, 6:4.
Представительница Беларуси Виктория Азаренко не смогла пробиться в третий круг, уступив француженке Каролин Гарсии – 3:6, 4:6.
Действующей победительницей турнира в Майами является американка Слоан Стивенс. В прошлогоднем финале она обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.
Видео доступно на "Чемпионате".
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