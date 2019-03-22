Сегодня, 22 марта, состоится матч второго круга турнира в Майами (США), в котором сыграют представительница Беларуси Арина Соболенко, посеянная под девятым номером, и австралийка Айла Томлянович. Начало поединка запланировано на 18:00 мск.



По личным встречам впереди Соболенко — 2-0.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Соболенко — Томлянович в Майами.



Победительница этого поединка за выход в четвёртый круг поспорит либо с американкой Амандой Анисимовой, либо с эстонкой Анетт Контавейт (21).



Действующей победительницей этих соревнований является американка Слоан Стивенс. В прошлогоднем финале она обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

След Серены Уильямс. В Майами знают, как потратить 500 млн долларов с толком Что общего между теннисом и американским футболом, почему Осака значится в сетке дважды и кому достанется чек на 1,35 млн.