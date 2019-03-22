Джокович забил гол во время товарищеского футбольного матча в Майами

Серб Новак Джокович в Майами (США) принял участие в дружеской футбольной встрече, в которой смог отправить мяч в сетку ворот. Первая ракетка мира эффектно пробил головой после подачи с углового.

Джокович стартует на турнире серии «Мастерс 1000» в Майами со второго круга, где ему будет противостоять австралиец Бернард Томич. Игра начнётся завтра, 23 марта, в 3:00 мск.

Напомним, ранее 31-летний теннисист выступил на соревнованиях в Индиан-Уэллсе (США). В третьем круге уроженец Белграда проиграл немцу Филиппу Кольшрайберу со счётом 4:6, 4:6.

В 2018 году победителем турнира в Майами стал американец Джон Иснер. В финале он обыграл представителя Германии Александра Зверева — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.

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