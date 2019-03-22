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Мертенс и Контавейт одержали победу во втором круге турнира в Майами

Мертенс и Контавейт одержали победу во втором круге турнира в Майами
Теннис / WTA

В матче второго раунда соревнований в Майами (США) бельгийская теннисистка Элисе Мертенс в двух партиях переиграла француженку Полин Пармантье со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

14-я ракетка мира выполнила 7 эйсов, совершила 5 ошибок на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. Пармантье ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 3 брейка.

Следующий соперницей Мертенс станет либо чешка Маркета Вондроушова, либо Елена Остапенко из Латвии.

Действующей победительницей турнира в Майами является американка Слоан Стивенс.

Женщины. Майами. Второй круг

Элисон Риске (США) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — 2:6, 5:7

Аманда Анисимова (США) — Анетт Контавейт (Эстония) — 3:6, 6:1, 4:6

22 марта 2019 года, пятница. 18:10 МСК
Майами (ж). 2-й круг
Матч окончен
Элисон Риске
США
Элисон Риске
Э. Риске
0 : 2
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
С. Шувэй
1 2 3
           
2 5  
6 7  
           
22 марта 2019 года, пятница. 18:10 МСК
Майами (ж). 2-й круг
Матч окончен
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
2 : 0
Полин Пармантье
Франция
Полин Пармантье
П. Пармантье
1 2 3
           
6 7  
2 5  
           
22 марта 2019 года, пятница. 18:05 МСК
Майами (ж). 2-й круг
Матч окончен
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
1 : 2
Анетт Контавейт
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
1 2 3
           
3 6 4
6 1 6
           
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