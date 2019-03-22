Мертенс и Контавейт одержали победу во втором круге турнира в Майами

В матче второго раунда соревнований в Майами (США) бельгийская теннисистка Элисе Мертенс в двух партиях переиграла француженку Полин Пармантье со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

14-я ракетка мира выполнила 7 эйсов, совершила 5 ошибок на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. Пармантье ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 3 брейка.

Следующий соперницей Мертенс станет либо чешка Маркета Вондроушова, либо Елена Остапенко из Латвии.

Действующей победительницей турнира в Майами является американка Слоан Стивенс.

Женщины. Майами. Второй круг

Элисон Риске (США) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — 2:6, 5:7

Аманда Анисимова (США) — Анетт Контавейт (Эстония) — 3:6, 6:1, 4:6