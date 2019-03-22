Басилашвили одолел М. Зверева во втором раунде «Мастерса» в Майами

Во втором круге турнира в Майами (США) с призовым фондом $ 9 314 875 грузинский теннисист Николоз Басилашвили в двух сетах нанёс поражение представителю Германии Мише Звереву со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут.
В активе 27-летнего уроженца Тбилиси 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. Зверев выполнил 6 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из трёх.
За выход в четвёртый раунд Басилашвили поборется либо с Робином Хасе из Нидерландов, либо с французом Гаэлем Монфисом, посеянным под 16-м номером.
В 2018 году победителем турнира в Майами стал американец Джон Иснер. В финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.
22 марта 2019 года, пятница. 19:45 МСК
Майами (м). 2-й круг
Матч окончен
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
2 : 0
Миша Зверев
М. Зверев
|1
|2
|3
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|6
|6
|
|3
|2
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