Басилашвили одолел М. Зверева во втором раунде «Мастерса» в Майами

Во втором круге турнира в Майами (США) с призовым фондом $ 9 314 875 грузинский теннисист Николоз Басилашвили в двух сетах нанёс поражение представителю Германии Мише Звереву со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут.

В активе 27-летнего уроженца Тбилиси 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. Зверев выполнил 6 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из трёх.

За выход в четвёртый раунд Басилашвили поборется либо с Робином Хасе из Нидерландов, либо с французом Гаэлем Монфисом, посеянным под 16-м номером.

В 2018 году победителем турнира в Майами стал американец Джон Иснер. В финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.