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Нисикори уступил Лайовичу в первом же матче на «Мастерсе» в Майами

Нисикори уступил Лайовичу в первом же матче на «Мастерсе» в Майами
Теннис / ATP

Японский теннисист Кей Нисикори (5) не сумел пробиться в третий раунд соревнований категории АТР 1000 в Майами (США). В первом же матче на турнире он уступил сербу Душану Лайовичу – 6:2, 2:6, 3:6.

Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. На счету победителя матча 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. Нисикори отметился 3 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 3 брейками.

Следующим соперником Лайовича станет победитель пары Ник Кирьос (Австралия, 27) – Александр Бублик (Казахстан).

Действующим победителем престижных соревнований является американец Джон Иснер. В финале прошлогоднего розыгрыша он переиграл Александра Зверева из Германии – 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.

22 марта 2019 года, пятница. 19:10 МСК
Майами (м). 2-й круг
Матч окончен
Душан Лайович
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
2 : 1
Кей Нисикори
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
1 2 3
           
2 6 6
6 2 3
           
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