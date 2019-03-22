Нисикори уступил Лайовичу в первом же матче на «Мастерсе» в Майами

Японский теннисист Кей Нисикори (5) не сумел пробиться в третий раунд соревнований категории АТР 1000 в Майами (США). В первом же матче на турнире он уступил сербу Душану Лайовичу – 6:2, 2:6, 3:6.



Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. На счету победителя матча 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. Нисикори отметился 3 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 3 брейками.



Следующим соперником Лайовича станет победитель пары Ник Кирьос (Австралия, 27) – Александр Бублик (Казахстан).



Действующим победителем престижных соревнований является американец Джон Иснер. В финале прошлогоднего розыгрыша он переиграл Александра Зверева из Германии – 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.