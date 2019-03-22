Нисикори уступил Лайовичу в первом же матче на «Мастерсе» в Майами

Японский теннисист Кей Нисикори (5) не сумел пробиться в третий раунд соревнований категории АТР 1000 в Майами (США). В первом же матче на турнире он уступил сербу Душану Лайовичу – 6:2, 2:6, 3:6.
Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. На счету победителя матча 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. Нисикори отметился 3 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 3 брейками.
Следующим соперником Лайовича станет победитель пары Ник Кирьос (Австралия, 27) – Александр Бублик (Казахстан).
Действующим победителем престижных соревнований является американец Джон Иснер. В финале прошлогоднего розыгрыша он переиграл Александра Зверева из Германии – 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.
22 марта 2019 года, пятница. 19:10 МСК
Майами (м). 2-й круг
Матч окончен
Душан Лайович
Д. Лайович
2 : 1
Кей Нисикори
К. Нисикори
|1
|2
|3
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|2
|6
|6
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|6
|2
|3
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