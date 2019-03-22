Монфис снялся с «Мастерса» в Майами из-за травмы

Француз Гаэль Монфис не сможет выступить на соревнованиях категории «Мастерс» в Майами (США), сообщает пресс-служба АТР. 32-летнего теннисиста в основной сетке соревнований заменит представитель ЮАР Ллойд Харрис, он попадёт сразу же во второй круг, где сыграет против Робина Хасе из Нидерландов.



Официальная причина снятия Монфиса с турнира не сообщается, однако можно предположить, что француз по-прежнему испытывает проблемы с ахиллом, из-за которого неделей ранее он был вынужден отказаться от выхода на полуфинальный матч «Мастерса» в Индиан-Уэллсе против Доминика Тима из Австрии.



Ранее по ходу турнира в Майами от участия отказались чех Томаш Бердых и немец Максимильян Мартерер. Перед турниром о своём пропуске Miami Open заявили Рафаэль Надаль, Фернандо Вердаско, Хуан-Мартин дель Потро, Алекс де Минор и Хён Чхун.

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