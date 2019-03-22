Экс-тренер Робина Хасе приговорён к 20 годам тюрьмы за убийство миллионера

Бывший тренер голландского теннисиста Робина Хасе Марк де Йонг был признан виновным в убийстве бизнесмена Коэна Эверинка, совершённом более трёх лет назад.

Сначала суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет, однако после рассмотрения дела в апелляционном суде заключение было продлено до 20 лет. Мотивом убийства были признаны долги бывшего тренера перед бизнесменом.



Тело миллионера было найдено его дочерью 4 марта 2016 года в их доме в Утрехте. На теле обнаружены колотые раны. Де Йонг признался, что 3 марта был в доме Эверинка и, возможно, даже стал последним человеком, видевшим его живым.



Позже стало известно, что де Йонг на своём планшете искал в Интернете методы удара колотым оружием в спину. Обвиняемый заявил, что занимался поиском такой информации в целях любопытства после просмотра сериала «Декстер».