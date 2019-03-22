Касаткина обыграла 15-летнюю Гауфф и вышла в третий круг турнира в Майами

Первая ракетка России Дарья Касаткина с победы стартовала на соревнованиях категории Premier Mandatory в Майами (США). В двух партиях она переиграла 15-летнюю американку Кори Гауфф – 6:3, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. На счету Касаткиной 1 эйс, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10. Её соперница отметилась 2 подачами навылет, 6 двойными ошибками и 3 брейками.
Следующей соперницей Касаткиной станет победительницей пары Винус Уильямс (США) – Карла Суарес-Наварро (Испания, 24).
В параллельном матче второго раунда канадка БьянкаАндрееску обыграла СофьюКенин из США – 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. Её следующей соперницей станет победительница пары Анжелика Кербер (Германия, 8) – Каролина Мухова (Чехия).
Действующей чемпионкой Miami Open является американка Слоан Стивенс. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее Елены Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.