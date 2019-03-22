Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Касаткина обыграла 15-летнюю Гауфф и вышла в третий круг турнира в Майами

Касаткина обыграла 15-летнюю Гауфф и вышла в третий круг турнира в Майами
Теннис / WTA

Первая ракетка России Дарья Касаткина с победы стартовала на соревнованиях категории Premier Mandatory в Майами (США). В двух партиях она переиграла 15-летнюю американку Кори Гауфф – 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. На счету Касаткиной 1 эйс, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10. Её соперница отметилась 2 подачами навылет, 6 двойными ошибками и 3 брейками.

Следующей соперницей Касаткиной станет победительницей пары Винус Уильямс (США) – Карла Суарес-Наварро (Испания, 24).

В параллельном матче второго раунда канадка Бьянка Андрееску обыграла Софью Кенин из США – 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. Её следующей соперницей станет победительница пары Анжелика Кербер (Германия, 8) – Каролина Мухова (Чехия).

Действующей чемпионкой Miami Open является американка Слоан Стивенс. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее Елены Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

22 марта 2019 года, пятница. 21:30 МСК
Майами (ж). 2-й круг
Матч окончен
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
2 : 0
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
1 2 3
           
6 6  
3 2  
           
22 марта 2019 года, пятница. 20:45 МСК
Майами (ж). 2-й круг
Матч окончен
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин
0 : 2
Бьянка Андрееску
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
1 2 3
           
3 3  
6 6  
           
След Серены Уильямс. В Майами знают, как потратить 500 млн долларов с толком
Что общего между теннисом и американским футболом, почему Осака значится в сетке дважды и кому достанется чек на 1,35 млн.
Топ-20 без россиянок. 18 лучших, которых нам будет не хватать
С 1998-го в элиту тенниса неизменно входили россиянки – от Курниковой и Дементьевой до Шараповой и Касаткиной. Теперь их там нет.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент