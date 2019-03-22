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Павлюченкова уступила Кужмовой и покинула одиночный розыгрыш Miami Open

Павлюченкова уступила Кужмовой и покинула одиночный розыгрыш Miami Open
Теннис / WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не сумела выйти победительницей из тяжелейшего матча второго раунда соревнований в Майами (США) против словачки Виктории Кужмовой – 6:7 (5:7), 6:4, 5:7.

Продолжительность матча составила 2 часа 34 минуты. На счету Павлюченковой 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. Её соперница отметилась 5 подачами навылет, 10 двойными ошибками и 3 брейками.

Следующей соперницей Кужмовой станет представительница Нидерландов Кики Бертенс (7). Стоит отметить, что Павлюченкова продолжает борьбу в парном розыгрыше Miami Open.

Действующей чемпионкой Miami Open является американка Слоан Стивенс. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее Елены Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

22 марта 2019 года, пятница. 20:35 МСК
Майами (ж). 2-й круг
Матч окончен
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
1 : 2
Виктория Кужмова
Словакия
Виктория Кужмова
В. Кужмова
1 2 3
           
7 7 4 5
6 5 6 7
           
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