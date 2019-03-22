Павлюченкова уступила Кужмовой и покинула одиночный розыгрыш Miami Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не сумела выйти победительницей из тяжелейшего матча второго раунда соревнований в Майами (США) против словачки Виктории Кужмовой – 6:7 (5:7), 6:4, 5:7.



Продолжительность матча составила 2 часа 34 минуты. На счету Павлюченковой 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. Её соперница отметилась 5 подачами навылет, 10 двойными ошибками и 3 брейками.



Следующей соперницей Кужмовой станет представительница Нидерландов Кики Бертенс (7). Стоит отметить, что Павлюченкова продолжает борьбу в парном розыгрыше Miami Open.



Действующей чемпионкой Miami Open является американка Слоан Стивенс. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее Елены Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

След Серены Уильямс. В Майами знают, как потратить 500 млн долларов с толком Что общего между теннисом и американским футболом, почему Осака значится в сетке дважды и кому достанется чек на 1,35 млн.