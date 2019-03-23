С. Уильямс обыграла Петерсон и вышла в третий круг турнира в Майами

Американская теннисистка Серена Уильямс (10) пробилась в третий раунд соревнований категории Premier Mandatory в Майами (США). В трёх партиях она оказалась сильнее представительницы Швеции Ребекки Петерсон – 6:3, 1:6, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. На счету Уильямс 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Петерсон отметилась 5 двойными ошибками и 3 брейками. Подач навылет шведская теннисистка не выполнила.

Следующей соперницей Уильямс станет китаянка Ван Цян (18), которая обыграла Йоханну Конту из Великобритании со счётом 6:4, 6:0.

Действующей чемпионкой Miami Open является американка Слоан Стивенс. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее Елены Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.