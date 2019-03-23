Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

С. Уильямс обыграла Петерсон и вышла в третий круг турнира в Майами

С. Уильямс обыграла Петерсон и вышла в третий круг турнира в Майами
Теннис / WTA

Американская теннисистка Серена Уильямс (10) пробилась в третий раунд соревнований категории Premier Mandatory в Майами (США). В трёх партиях она оказалась сильнее представительницы Швеции Ребекки Петерсон – 6:3, 1:6, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. На счету Уильямс 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Петерсон отметилась 5 двойными ошибками и 3 брейками. Подач навылет шведская теннисистка не выполнила.

Следующей соперницей Уильямс станет китаянка Ван Цян (18), которая обыграла Йоханну Конту из Великобритании со счётом 6:4, 6:0.

Действующей чемпионкой Miami Open является американка Слоан Стивенс. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее Елены Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

22 марта 2019 года, пятница. 23:50 МСК
Майами (ж). 2-й круг
Матч окончен
Ребекка Петерсон
Швеция
Ребекка Петерсон
Р. Петерсон
1 : 2
Серена Уильямс
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
1 2 3
           
3 6 1
6 1 6
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент