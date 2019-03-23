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Халеп и Стивенс вышли в третий раунд турнира в Майами

Халеп и Стивенс вышли в третий раунд турнира в Майами
Теннис / WTA

Румынская теннисистка Симона Халеп (2) пробилась в третий раунд соревнований категории Premier Mandatory в Майами (США). В двух партиях она оказалась сильнее представительницы США Тэйлор Таунсенд (Q) – 6:1, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты. На счету Халеп 1 эйс, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. Её соперница отметилась 5 двойными ошибками и 1 брейком.

В параллельном матче второго раунда действующая чемпионка Miami Open американка Слоан Стивенс (4) обыграла Онс Жабер из Туниса – 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут.

Следующей соперницей Слоан станет представительница Германии Татьяна Мария.

Напомним, в финале прошлогоднего розыгрыша турнира Стивенс оказалась сильнее Елены Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

23 марта 2019 года, суббота. 02:55 МСК
Майами (ж). 2-й круг
Матч окончен
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
0 : 2
Симона Халеп
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
1 2 3
           
1 3  
6 6  
           
23 марта 2019 года, суббота. 01:05 МСК
Майами (ж). 2-й круг
Матч окончен
Онс Жабер
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
0 : 2
Слоан Стивенс
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
1 2 3
           
2 3  
6 6  
           
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