Халеп и Стивенс вышли в третий раунд турнира в Майами

Румынская теннисистка Симона Халеп (2) пробилась в третий раунд соревнований категории Premier Mandatory в Майами (США). В двух партиях она оказалась сильнее представительницы США Тэйлор Таунсенд (Q) – 6:1, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты. На счету Халеп 1 эйс, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. Её соперница отметилась 5 двойными ошибками и 1 брейком.

В параллельном матче второго раунда действующая чемпионка Miami Open американка Слоан Стивенс (4) обыграла Онс Жабер из Туниса – 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут.

Следующей соперницей Слоан станет представительница Германии Татьяна Мария.

Напомним, в финале прошлогоднего розыгрыша турнира Стивенс оказалась сильнее Елены Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.