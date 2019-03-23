Джокович одолел Томича во втором раунде «Мастерса» в Майами

Во втором круге турнира в Майами (США) с призовым фондом $ 9 314 875 сербский теннисист Новак Джокович (1) в двух сетах нанёс поражение представителю Австралии Бернарду Томичу со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 16 минут.

В активе Джоковича 11 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4. Томич выполнил 9 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт.

За выход в четвёртый раунд Джокович поборется с аргентинцем Федерико Дельбонисом, который в трёх партиях обыграл представителя Австралии Джона Миллмана (32) со счётом 7:5, 3:6, 7:6 (7:2).

В 2018 году победителем турнира в Майами стал американец Джон Иснер. В финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.