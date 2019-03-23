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Кар. Плишкова – в третьем раунде Miami Open

Кар. Плишкова – в третьем раунде Miami Open
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Майами (США) под пятым номером, вышла в третий круг соревнований, обыграв хорватку Петру Мартич – 6:3, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут. На счету Плишковой 7 подач навылет, з двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 10. Мартич совершила 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 4.

За право выйти в четвёртый раунд соревнований Плишкова сразится с победительницей противостояния Ализе Корне (Франция) – Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 30).

В параллельной встрече словенка Полона Херцог обыграла японку Мисаки Дои (Q) – 7:6 (7:4), 6:4. В следующем раунде Херцог сразится с Симоной Халеп – второй ракеткой турнира.

23 марта 2019 года, суббота. 04:00 МСК
Майами (ж). 2-й круг
Матч окончен
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
2 : 0
Петра Мартич
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
1 2 3
           
6 6  
3 4  
           
23 марта 2019 года, суббота. 03:00 МСК
Майами (ж). 2-й круг
Матч окончен
Полона Херцог
Словения
Полона Херцог
П. Херцог
2 : 0
Мисаки Дои
Япония
Мисаки Дои
М. Дои
1 2 3
           
7 6  
6 4  
           
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