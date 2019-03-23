Кар. Плишкова – в третьем раунде Miami Open

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Майами (США) под пятым номером, вышла в третий круг соревнований, обыграв хорватку Петру Мартич – 6:3, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут. На счету Плишковой 7 подач навылет, з двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 10. Мартич совершила 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 4.

За право выйти в четвёртый раунд соревнований Плишкова сразится с победительницей противостояния Ализе Корне (Франция) – Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 30).

В параллельной встрече словенка Полона Херцог обыграла японку Мисаки Дои (Q) – 7:6 (7:4), 6:4. В следующем раунде Херцог сразится с Симоной Халеп – второй ракеткой турнира.