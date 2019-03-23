Коллинз и Корне пробились в третий круг турнира в Майами

Американская теннисистка Даниэль Коллинз, посеянная на турнире в Майами (США) под 25-м номером, вышла в третий круг соревнований, обыграв соотечественницу Уитни Осуйве (WC) – 7:6 (7:5,) 6:0.

Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты. На счету Коллинз 6 подач навылет, 1 двойная ошибка и 5 брейк-пойнтов из 12. Её соперница совершила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4.

В третьем раунде Коллинз встретится с китаянкой Ван Яфань, сенсационной выбившей украинку Элину Свитолину (6).

В параллельной встрече француженка Ализе Корне сломила сопротивление представительницы Румынии Михаэлы Бузэрнеску (30) – 7:6, (9:7), 6:1. В следующем круге Корне сыграет с чешкой Каролиной Плишковой, посеянной под пятым номером.