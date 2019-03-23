Кирьос, Хасе и Оже-Альяссим преодолели барьер второго раунда на турнире в Майами

Австралийский теннисист Ник Кирьос, посеянный на турнире в Майами (США) под 27-м номером, вышел в третий раунд соревнований, обыграв представителя Казахстана Александра Бублика (Q) – 7:5, 6:3. Далее Кирьос сыграет с сербом Душаном Лайовичем.

Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут. На счету Кирьоса 9 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 4. Его соперник совершил 10 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 7.

В параллельной встрече нидерландский теннисист Робин Хасе в трёх сетах обыграл представителя ЮАР Ллойда Джоджа Харриса – 3:6, 6:3, 6:4. В третьем круге Хасе встретится с грузином Николозом Басилашвили (17).

В другом матче канадец Феликс Оже-Альяссим (Q) обыграл венгра Мартона Фучовича (29) – 6:4, 4:6, 6:0. Далее Феликс сразится с поляком Хубертом Хуркачом.