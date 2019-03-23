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Кирьос, Хасе и Оже-Альяссим преодолели барьер второго раунда на турнире в Майами

Кирьос, Хасе и Оже-Альяссим преодолели барьер второго раунда на турнире в Майами
Теннис / ATP

Австралийский теннисист Ник Кирьос, посеянный на турнире в Майами (США) под 27-м номером, вышел в третий раунд соревнований, обыграв представителя Казахстана Александра Бублика (Q) – 7:5, 6:3. Далее Кирьос сыграет с сербом Душаном Лайовичем.

Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут. На счету Кирьоса 9 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 4. Его соперник совершил 10 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 7.

В параллельной встрече нидерландский теннисист Робин Хасе в трёх сетах обыграл представителя ЮАР Ллойда Джоджа Харриса – 3:6, 6:3, 6:4. В третьем круге Хасе встретится с грузином Николозом Басилашвили (17).

В другом матче канадец Феликс Оже-Альяссим (Q) обыграл венгра Мартона Фучовича (29) – 6:4, 4:6, 6:0. Далее Феликс сразится с поляком Хубертом Хуркачом.

22 марта 2019 года, пятница. 23:35 МСК
Майами (м). 2-й круг
Матч окончен
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
2 : 0
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
1 2 3
           
7 6  
5 3  
           
23 марта 2019 года, суббота. 00:30 МСК
Майами (м). 2-й круг
Матч окончен
Робин Хасе
Нидерланды
Робин Хасе
Р. Хасе
2 : 1
Ллойд Джордж Харрис
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис
1 2 3
           
3 6 6
6 3 4
           
22 марта 2019 года, пятница. 22:55 МСК
Майами (м). 2-й круг
Матч окончен
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
2 : 1
Мартон Фучович
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
1 2 3
           
6 4 6
4 6 0
           
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