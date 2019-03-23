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Тим уступил во 2-м круге турнира в Майами, Фоньини и Баутиста-Агут прошли дальше

Тим уступил во 2-м круге турнира в Майами, Фоньини и Баутиста-Агут прошли дальше
Теннис / ATP

Доминик Тим, победитель недавнего турнира в Индиан-Уэллсе, не смог пробиться в третий раунд турнира в Майами (США). Австриец, посеянный под третьим номером, проиграл поляку Хуберту Хуркачу – 4:6, 4:6. Далее он сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут. На счету Тима подача навылет, двойная ошибка и 2 брейк-пойнта из 6. Его соперник совершил 3 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10.

В параллельной встрече итальянец Фабио Фоньини (15) сломил сопротивление аргентинца Гидо Андреосси – 5:7, 6:4, 6:4. В третьем раунде Фоньини сразится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (22). Он обыграл серба Янко Типсаревича – 7:6 (7:3), 6:4.

23 марта 2019 года, суббота. 02:35 МСК
Майами (м). 2-й круг
Матч окончен
Доминик Тим
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
0 : 2
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
1 2 3
           
4 4  
6 6  
           
23 марта 2019 года, суббота. 02:45 МСК
Майами (м). 2-й круг
Матч окончен
Гидо Андреосси
Аргентина
Гидо Андреосси
Г. Андреосси
1 : 2
Фабио Фоньини
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
1 2 3
           
7 4 4
5 6 6
           
23 марта 2019 года, суббота. 01:50 МСК
Майами (м). 2-й круг
Матч окончен
Роберто Баутиста-Агут
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
2 : 0
Янко Типсаревич
Сербия
Янко Типсаревич
Я. Типсаревич
1 2 3
           
7 6  
6 4  
           
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