Тим уступил во 2-м круге турнира в Майами, Фоньини и Баутиста-Агут прошли дальше

Доминик Тим, победитель недавнего турнира в Индиан-Уэллсе, не смог пробиться в третий раунд турнира в Майами (США). Австриец, посеянный под третьим номером, проиграл поляку Хуберту Хуркачу – 4:6, 4:6. Далее он сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут. На счету Тима подача навылет, двойная ошибка и 2 брейк-пойнта из 6. Его соперник совершил 3 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10.

В параллельной встрече итальянец Фабио Фоньини (15) сломил сопротивление аргентинца Гидо Андреосси – 5:7, 6:4, 6:4. В третьем раунде Фоньини сразится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (22). Он обыграл серба Янко Типсаревича – 7:6 (7:3), 6:4.