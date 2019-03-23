Халеп: думаю, это был мой лучший матч в 2019 году

Вторая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп подвела итоги матча второго круга турнира в Майами (США), в котором ей удалось взять верх над представительницей США Тэйлор Таунсенд со счётом 6:1, 6:3.

«Думаю, это мой лучший матч в нынешнем году. Чувствую себя более уверенно, я лучше читаю игру. Была замечательная атмосфера, хорошая погода. От этой встречи остались только приятные впечатления. Всё отлично», — цитирует Халеп пресс-служба WTA.

Следующей соперницей Халеп станет словенка Полона Херцог, получившая от организаторов соревнований «уайлд-кард».

Напомним, в финале прошлогоднего розыгрыша Miami Open американка Слоан Стивенс переиграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.