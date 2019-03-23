Директор турнира в Акапулько не считает Федерера самым великим теннисистом

Директор турнира в Акапулько Рауль Сурутуса не спешит называть обладателя множества рекордов, включая 20 титулов на турнирах «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, швейцарца Роджера Федерера самым великим теннисистом, считая, что у каждого времени свои герои.

«Хороший и очень сложный вопрос. Федерер, безусловно, — один из лучших, но и Надаль отлично играет, и Лейвер был очень хорош, а Макинрой был просто фантастическим игроком. Тактика и технологии менялись с годами, игра в течение времени сильно отличается.

Кто-то думает, что Джокович лучший, кто-то считает, что Надаль, а многие выбирают Федерера. Мне же нравится, как они играют, их ценности», — приводит слова Сурутусы Tennis World USA.