Хачанов не сумел выйти в третий круг «Мастерса» в Майами, уступив Томпсону

Австралийский теннисист Джордан Томпсон нанёс поражение россиянину Карену Хачанову в матче второго круга турнира серии «Мастерс 1000» в Майами со счётом 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 11 минут. Десятый сеяный Хачанов, для которого это был стартовый матч на турнире, четырежды подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и упустил единственную возможность взять подачу соперника. Томпсон пода 6 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 4.

77-я ракетка мира 24-летний Томпсон сравнял счёт в личном противостоянии с Хачановым в официальных матчах — 1-1.

За выход в 1/8 финала турнира серии «Мастерс 1000» в Майами Томпсон сыграет с победителем встречи между болгарином Григором Димитровым (24) и испанцем Фелисьяно Лопесом.