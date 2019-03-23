Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Хачанов не сумел выйти в третий круг «Мастерса» в Майами, уступив Томпсону

Хачанов не сумел выйти в третий круг «Мастерса» в Майами, уступив Томпсону
Теннис / ATP

Австралийский теннисист Джордан Томпсон нанёс поражение россиянину Карену Хачанову в матче второго круга турнира серии «Мастерс 1000» в Майами со счётом 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 11 минут. Десятый сеяный Хачанов, для которого это был стартовый матч на турнире, четырежды подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и упустил единственную возможность взять подачу соперника. Томпсон пода 6 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 4.

77-я ракетка мира 24-летний Томпсон сравнял счёт в личном противостоянии с Хачановым в официальных матчах — 1-1.

За выход в 1/8 финала турнира серии «Мастерс 1000» в Майами Томпсон сыграет с победителем встречи между болгарином Григором Димитровым (24) и испанцем Фелисьяно Лопесом.

23 марта 2019 года, суббота. 19:50 МСК
Майами (м). 2-й круг
Матч окончен
Джордан Томпсон
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
2 : 0
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
1 2 3
           
6 6  
2 3  
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент