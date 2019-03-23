Краинович не пустил Вавринку в третий круг «Мастерса» в Майами

Сербский теннисист Филип Краинович вышел в третий круг турнира серии «Мастерс 1000» в Майами. Во встрече второго круга Краинович в трёх сетах обыграл 30-го сеяного теннисиста, швейцарца Стэна Вавринку, со счётом 5:7, 6:2, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 39 минут. Краинович дважды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. Вавринка подал 11 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 3 брейка.

Соперники впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

Соперником Краиновича в третьем круге станет победитель встречи между швейцарцем Роджером Федерером (4) и молдаванином Раду Алботом (Q).

В другом матче второго круга бельгиец Давид Гоффен (18) в двух сетах обыграл испанца Пабло Андухара со счётом 6:4, 6:1. За выход в 1/8 финала Гоффен сыграет с итальянцем Марко Чеккинато (14).