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Краинович не пустил Вавринку в третий круг «Мастерса» в Майами

Краинович не пустил Вавринку в третий круг «Мастерса» в Майами
Теннис / ATP

Сербский теннисист Филип Краинович вышел в третий круг турнира серии «Мастерс 1000» в Майами. Во встрече второго круга Краинович в трёх сетах обыграл 30-го сеяного теннисиста, швейцарца Стэна Вавринку, со счётом 5:7, 6:2, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 39 минут. Краинович дважды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. Вавринка подал 11 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 3 брейка.

Соперники впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

Соперником Краиновича в третьем круге станет победитель встречи между швейцарцем Роджером Федерером (4) и молдаванином Раду Алботом (Q).

В другом матче второго круга бельгиец Давид Гоффен (18) в двух сетах обыграл испанца Пабло Андухара со счётом 6:4, 6:1. За выход в 1/8 финала Гоффен сыграет с итальянцем Марко Чеккинато (14).

23 марта 2019 года, суббота. 19:10 МСК
Майами (м). 2-й круг
Матч окончен
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
1 : 2
Филип Краинович
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
1 2 3
           
7 2 6 5
5 6 7 7
           
23 марта 2019 года, суббота. 20:10 МСК
Майами (м). 2-й круг
Матч окончен
Пабло Андухар
Испания
Пабло Андухар
П. Андухар
0 : 2
Давид Гоффен
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
1 2 3
           
4 1  
6 6  
           
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