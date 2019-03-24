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Осака не сумела выйти в 1/8 финала турнира в Майами, уступив Се Шувэй

Осака не сумела выйти в 1/8 финала турнира в Майами, уступив Се Шувэй
Теннис / WTA

Первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака, не сумела выйти в 1/8 финала турнира в Майами. В матче третьего круга Осака в трёх сетах проиграла 27-й сеяной, Се Шувэй из Китайского Тайбэя, со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. Осака четырежды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. Се Шувэй не подала ни одного эйса, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 5 брейков.

Се Шувэй впервые обыграла Осаку в официальном матче. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 2-1 в пользу японки.

За выход в четвертьфинал турнира в Майами Се Шувэй сыграет с победительницей матча между датчанкой Каролиной Возняцки (13) и румынкой Моникой Никулеску (Q).

23 марта 2019 года, суббота. 22:10 МСК
Майами (ж). 3-й круг
Матч окончен
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
1 : 2
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
С. Шувэй
1 2 3
           
6 6 4 3
4 7 7 6
           
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