Осака не сумела выйти в 1/8 финала турнира в Майами, уступив Се Шувэй

Первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака, не сумела выйти в 1/8 финала турнира в Майами. В матче третьего круга Осака в трёх сетах проиграла 27-й сеяной, Се Шувэй из Китайского Тайбэя, со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. Осака четырежды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. Се Шувэй не подала ни одного эйса, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 5 брейков.

Се Шувэй впервые обыграла Осаку в официальном матче. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 2-1 в пользу японки.

За выход в четвертьфинал турнира в Майами Се Шувэй сыграет с победительницей матча между датчанкой Каролиной Возняцки (13) и румынкой Моникой Никулеску (Q).