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Возняцки обыграла Никулеску и вышла в четвёртый круг турнира в Майами

Возняцки обыграла Никулеску и вышла в четвёртый круг турнира в Майами
Теннис / WTA

Датская теннисистка Каролина Возняцки (13) пробилась в четвёртый раунд соревнований категории Premier Mandatory в Майами (США). В двух партиях она оказалась сильнее представительницы Румынии Моники Никулеску (Q) – 6:4, 7:6 (7:4).

Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. На счету Возняцки 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 4 брейк-пойнта из 4. Никулеску отметилась 1 двойной ошибкой и 3 брейками. Подач навылет румынская теннисистка не выполнила.

Следующей соперницей Возняцки станет китаянка Се Шувэй (27), обыгравшая японку Наоми Осаку (1) со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:3.

Действующей чемпионкой Miami Open является американка Слоан Стивенс. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее Елены Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

23 марта 2019 года, суббота. 23:30 МСК
Майами (ж). 3-й круг
Матч окончен
Моника Никулеску
Румыния
Моника Никулеску
М. Никулеску
0 : 2
Каролина Возняцки
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
1 2 3
           
4 6 4  
6 7 7  
           
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