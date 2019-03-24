Павлюченкова и Севастова уступили Кудерметовой и Схюрс в парном турнире в Майами

Россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница Латвии Анастасия Севастова на старте турнира в Майами (США) в парном разряде проиграли дуэту Вероника Кудерметова (Россия)/Деми Схюрс (Нидерланды) со счётом 2:6. 3:6. Продолжительность матча составила 1 час 6 минут.

Павлюченкова и Севастова ни разу не подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-пойнт из 9. Их соперницы выполнили 3 эйса, 3 раза ошиблись на подаче и сделали 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Кудерметова и Схюрс поборются с Чань Хаочин и Чань Латишой из Китайского Тайбэя.

Майами. Парный разряд. Женщины. Первый круг

Далила Якупович (Словения)/Ирина Хромачёва (Россия) — Габриэла Дабровски (Канада)/Сюй Ифань (Китай) — 2:6, 3:6