Победы Рублёва и Федерера — в обзоре матчей второго круга «Мастерса» в Майами

Россиянин Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира серии «Мастерс 1000» в Майами (США), обыграв в двух сетах хорвата Марина Чилича со счётом 6:4, 6:4.

Швейцарец Роджер Федерер нанёс поражение представителю Молдавии Раду Алботу — 4:6, 7:5, 6:3.

Также второй раунд соревнований преодолел теннисист из ЮАР Кевин Андерсон, который взял верх над испанцем Хауме Мунаром со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

В третьем круге выступит болгарин Григор Димитров, разгромивший испанца Фелисьяно Лопеса – 6:1, 6:3.

Завершил выступления в одиночном разряде немец Александр Зверев, уступив в трёх партиях представителю Испании Давиду Ферреру со счётом 6:2, 5:7, 3:6. Проиграл матч второго круга и швейцарец Стэн Вавринка, который не смог сломить сопротивление Филипа Краиновича из Сербии — 7:5, 2:6, 6:7 (5:7).

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