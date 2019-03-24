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Осака: не могу сказать, что недооценила Се Шувэй, просто переоценила себя

Осака: не могу сказать, что недооценила Се Шувэй, просто переоценила себя
Теннис / WTA

Первая ракетка мира японка Наоми Осака прокомментировала поражение в третьем круге турнира в Майами (США) со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 3:6 от представительницы Китайского Тайбэя Се Шувэй.

«Не знаю, почему так происходит. Это необычно. Были моменты, когда на приёме я чувствовала себя расслабленной, поскольку думала, что в любом случае удачно подам. Мне нужно сосредоточиться и осознать, что нельзя выключаться из борьбы.

Я ожидала тяжёлого матча. Она непредсказуемый соперник. Не могу сказать, что я её недооценила. Возможно, переоценила себя. Мы всегда играли три сета. Честно говоря, на Australian Open она должна была выиграть, но тогда я нашла способ победить", — приводит слова Осаки Tennis 365.

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