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16 эйсов помогли Иснеру выйти в 1/8 финала «Мастерса» в Майами

16 эйсов помогли Иснеру выйти в 1/8 финала «Мастерса» в Майами
Теннис / ATP

Американский теннисист Джон Иснер вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс 1000» в Майами. В матче третьего круга седьмой сеяный Иснер в двух сетах обыграл испанца Альберто Рамос-Виньоласа со счётом 7:5, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. Иснер 16 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Рамос-Виньолас подал 2 эйса, 1 раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

Иснер вышел вперёд в личном противостоянии с Рамос-Виньоласом в официальных матчах – 2-1. Обе предыдущие встречи соперники провели на «Мастерсе» в Риме.

За выход в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Майами Иснер сыграет с победителем встречи между канадцем Милошем Раоничем (12) и британцем Кайлом Эдмундом (19).

24 марта 2019 года, воскресенье. 19:10 МСК
Майами (м). 3-й круг
Матч окончен
Альберт Рамос-Виньолас
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
0 : 2
Джон Иснер
США
Джон Иснер
Д. Иснер
1 2 3
           
5 6 6  
7 7 8  
           
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