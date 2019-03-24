16 эйсов помогли Иснеру выйти в 1/8 финала «Мастерса» в Майами

Американский теннисист Джон Иснер вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс 1000» в Майами. В матче третьего круга седьмой сеяный Иснер в двух сетах обыграл испанца Альберто Рамос-Виньоласа со счётом 7:5, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. Иснер 16 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Рамос-Виньолас подал 2 эйса, 1 раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

Иснер вышел вперёд в личном противостоянии с Рамос-Виньоласом в официальных матчах – 2-1. Обе предыдущие встречи соперники провели на «Мастерсе» в Риме.

За выход в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Майами Иснер сыграет с победителем встречи между канадцем Милошем Раоничем (12) и британцем Кайлом Эдмундом (19).