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Баутиста-Агут взял верх над Фоньини в третьем круге «Мастерса» в Майами

Баутиста-Агут взял верх над Фоньини в третьем круге «Мастерса» в Майами
Теннис / ATP

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс 1000» в Майами. В матче третьего круга 22-й сеяный Баутиста-Агут в двух сетах обыграл 15-ю ракетку турнира, итальянца Фабио Фоньини, со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Баутиста-Агут ни разу не подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6. Фоньини трижды подал навылет, 2 раза ошибся на подаче и реализовал 3 брейка.

Счёт в личном противостоянии теннисистов в официальных матчах стал 6-3 в пользу итальянца. В предыдущий раз соперники встречались в 2017 году.

За выход в четвертьфинал Баутиста-Агут сыграет с победителем встречи между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и аргентинцем Федерико Дельбонисом.

24 марта 2019 года, воскресенье. 20:15 МСК
Майами (м). 3-й круг
Матч окончен
Роберто Баутиста-Агут
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
2 : 0
Фабио Фоньини
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
1 2 3
           
6 6  
4 4  
           
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