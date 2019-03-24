Баутиста-Агут взял верх над Фоньини в третьем круге «Мастерса» в Майами

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс 1000» в Майами. В матче третьего круга 22-й сеяный Баутиста-Агут в двух сетах обыграл 15-ю ракетку турнира, итальянца Фабио Фоньини, со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Баутиста-Агут ни разу не подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6. Фоньини трижды подал навылет, 2 раза ошибся на подаче и реализовал 3 брейка.

Счёт в личном противостоянии теннисистов в официальных матчах стал 6-3 в пользу итальянца. В предыдущий раз соперники встречались в 2017 году.

За выход в четвертьфинал Баутиста-Агут сыграет с победителем встречи между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и аргентинцем Федерико Дельбонисом.