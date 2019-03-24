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Эдмунд взял верх над Раоничем и сразится с Иснером на «Мастерсе» в Майами

Эдмунд взял верх над Раоничем и сразится с Иснером на «Мастерсе» в Майами
Теннис / ATP

Теннисист из Великобритании Кайл Эдмунд вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс 1000» в Майами. В матче третьего круга 19-й сеяный Эдмунд в двух сетах обыграл 12-ю ракетку турнира, канадца Милоша Раонича, со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 33 минуты. Эдмунд дважды подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. Раонич подал 8 эйсов. 1 раз ошибся на подаче и не имел ни одного шанса взять подачу соперника.

Эдмунд сравнял счёт в личном противостоянии с Раоничем в официальных матчах – 1-1.

За выход в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Майами Эдмунд сыграет с седьмой ракеткой соревнований – американцем Джоном Иснером, который защищает завоёванный год назад титул.

24 марта 2019 года, воскресенье. 21:10 МСК
Майами (м). 3-й круг
Матч окончен
Милош Раонич
Канада
Милош Раонич
М. Раонич
0 : 2
Кайл Эдмунд
Великобритания
Кайл Эдмунд
К. Эдмунд
1 2 3
           
4 4  
6 6  
           
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