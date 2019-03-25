Касаткина не сумела помешать В.Уильямс встретиться с Халеп на турнире в Майами

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в 1/8 финала турнира в Майами. В матче третьего круга вторая ракетка соревнований Халеп одержала волевую победу над Полоной Херцог из Словении со счётом 5:7, 7:6 (7:1), 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 50 минут. Халеп 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. Херцог подала 6 эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала 3 брейка.

Халеп сравняла счёт в личном противостоянии с Херцог в официальных матчах – 1-1. Впервые теннисистки встречались ещё в 2009 году на турнире в Софии.

За выход в четвертьфинал турнира в Майами Халеп сыграет с американкой Винус Уильямс, в двух сетах обыгравшей россиянку Дарью Касаткину (14) – 6:3, 6:1. В ходе встречи Уильямс реализовала все 8 возможностей взять подачу соперницы.