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Касаткина не сумела помешать В.Уильямс встретиться с Халеп на турнире в Майами

Касаткина не сумела помешать В.Уильямс встретиться с Халеп на турнире в Майами
Теннис / WTA

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в 1/8 финала турнира в Майами. В матче третьего круга вторая ракетка соревнований Халеп одержала волевую победу над Полоной Херцог из Словении со счётом 5:7, 7:6 (7:1), 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 50 минут. Халеп 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. Херцог подала 6 эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала 3 брейка.

Халеп сравняла счёт в личном противостоянии с Херцог в официальных матчах – 1-1. Впервые теннисистки встречались ещё в 2009 году на турнире в Софии.

За выход в четвертьфинал турнира в Майами Халеп сыграет с американкой Винус Уильямс, в двух сетах обыгравшей россиянку Дарью Касаткину (14) – 6:3, 6:1. В ходе встречи Уильямс реализовала все 8 возможностей взять подачу соперницы.

24 марта 2019 года, воскресенье. 21:25 МСК
Майами (ж). 3-й круг
Матч окончен
Полона Херцог
Словения
Полона Херцог
П. Херцог
1 : 2
Симона Халеп
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
1 2 3
           
7 6 1 2
5 7 7 6
           
24 марта 2019 года, воскресенье. 23:15 МСК
Майами (ж). 3-й круг
Матч окончен
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
0 : 2
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
1 2 3
           
3 1  
6 6  
           
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