Кар. Плишкова обыграла Корне в третьем раунде Miami Open

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Майами (США) под пятым номером, вышла в четвёртый круг соревнований, обыграв француженку Ализе Корне – 6:7 (3:7), 6:1, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 39 минут. На счету Плишковой 9 подач навылет, 3 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 23. Корне совершила 3 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 10.

За право выйти в четвертьфинал соревнований Плишкова сразится с Юлией Путинцевой из Казахстана, которая в трёх сетах обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову (11) — 1:6, 6:2, 6:3.

Действующей чемпионкой Miami Open является американка Слоан Стивенс. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее Елены Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

