Стивенс и Мертенс проиграли в третьем круге турнира в Майами

Американская теннисистка Слоан Стивенс, посеянная на турнире в Майами (США) под четвёртым номером, не смогла выйти в четвёртый круг соревнований, уступив немке Татьяне Марии – 3:6, 2:6.

Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты. На счету действующей победительницы турнира 2 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 3. Её соперница совершила 2 эйса, обошлась без двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.

В 1/8 финала Татьяна Мария встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая одержала неожиданную победу над представительницей Бельгии Элисе Мертенс (16) – 6:4, 7:6 (7:1).

Продолжительность противостояния составила 1 час 51 минуту. На счету бельгийки 1 подача навылет, 4 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 7. Её соперница обошлась без эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10.