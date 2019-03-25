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Стивенс и Мертенс проиграли в третьем круге турнира в Майами

Стивенс и Мертенс проиграли в третьем круге турнира в Майами
Теннис / WTA

Американская теннисистка Слоан Стивенс, посеянная на турнире в Майами (США) под четвёртым номером, не смогла выйти в четвёртый круг соревнований, уступив немке Татьяне Марии – 3:6, 2:6.

Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты. На счету действующей победительницы турнира 2 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 3. Её соперница совершила 2 эйса, обошлась без двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.

В 1/8 финала Татьяна Мария встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая одержала неожиданную победу над представительницей Бельгии Элисе Мертенс (16) – 6:4, 7:6 (7:1).

Продолжительность противостояния составила 1 час 51 минуту. На счету бельгийки 1 подача навылет, 4 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 7. Её соперница обошлась без эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10.

25 марта 2019 года, понедельник. 03:10 МСК
Майами (ж). 3-й круг
Матч окончен
Татьяна Мария
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
2 : 0
Слоан Стивенс
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
1 2 3
           
6 6  
3 2  
           
24 марта 2019 года, воскресенье. 22:55 МСК
Майами (ж). 3-й круг
Матч окончен
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
0 : 2
Маркета Вондроушова
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
1 2 3
           
4 6 1  
6 7 7  
           
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