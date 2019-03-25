Се Шувэй — о победе над Осакой: я не могла поверить, что матч закончился

Представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй прокомментировала победу над первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой в третьем круге турнира в Майами со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:3.

«Какой урок я извлекла из поражения от Осаки на Australian Open? У меня не очень хорошая память, но здорово, что со мной отличная команда. Они всё помнят и иногда напоминают мне о чём-либо.

Я не могла поверить, что матч закончился. Я просто выполняла удар за ударом. Если Наоми не удавалось выполнить эйс, я старалась найти ответ. Когда тебя поддерживают, ты чувствуешь, что сдаваться нельзя, нужно бороться. Люди купили билеты, пришли на игру, чтобы увидеть тебя. Иногда матчи посещают даже болельщики из моего родного города. Так приятно всё время ощущать поддержку", — цитирует Се Шувэй официальный сайт тура.