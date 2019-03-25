Халеп: если Херцог продолжит так играть, то легко войдёт в топ-20

Румынка Симона Халеп прокомментировала победу над словенкой Полоной Херцог в третьем круге турнира в Майами со счётом 5:7, 7:6 (7:1), 6:2.

«Это было нелегко. Уровень игры был очень высок. Херцог играла невероятно. Если она продолжит так выступать, то легко войдёт в топ-20. Думаю, мы обе провели прекрасный матч. Я рада, что смогла победить. Потребовалось приложить немало усилий.

Первые два сета получились трудными, потому что соперница здорово подавала. Также ей удавались отличные удары с форхенда, бэкхенда и резаные удары. Мне сложно было что-то сделать. Полона не допускала ошибок. Мне пришлось нелегко. Это был высокий стандарт", — цитирует Халеп официальный сайт тура.

Следующей соперницей Симоны будет американка Винус Уильямс.

«Играть с Винус всегда непросто. Не скажу, что мне будет легче из-за того, что три последних матча я выиграла. Я буду мотивированна и готова к игре. Надеюсь, смогу восстановиться на сто процентов. Я буду верить в свой шанс. Нужно будет сохранять концентрацию», — сказала Халеп.