В. Уильямс — о победе над Касаткиной: такого матча у меня ещё не было

Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной в третьем круге турнира в Майами со счётом 6:3, 6:1.

«Думаю, в наших предыдущих встречах Дарья показывала свою лучшую игру и не допускала ошибок. Сегодня же я захватывала контроль над розыгрышами. Я всегда играю лучше, когда демонстрирую агрессивный теннис. Сегодня важно было сыграть именно так.

Я даже не осознала, что выиграла все геймы на подаче Касаткиной. Узнала об этом, только когда увидела статистику после игры. Такого матча у меня ещё не было. Но всегда что-то бывает в первый раз. Я здорово играю на приёме. Если мне удаётся зацепиться за подачу соперницы, то всё идёт отлично. Завтра я хочу вновь хорошо сыграть на приёме", — цитирует Уильямс официальный сайт тура.

Следующей соперницей Винус будет румынка Симона Халеп.

«В матчах со мной Халеп всегда играет безупречно. Нужно быть к этому готовой. Все матчи разные, и в каждом новом поединке и розыгрыше появляется возможность чему-то научиться и сыграть лучше. С нетерпением жду нашей встречи», — сказала Винус.