Победы Джоковича, Кирьоса и Иснера – в видеообзоре 3-го круга турнира в Майами

На турнире категории «Мастерс» в Майами (США) продолжаются матчи третьего раунда. Вашему вниманию — видеообзор главных поединков игрового дня.



Первая ракетка мира серб Новак Джокович провёл не самый простой матч с аргентинцем Федерико Дельбонисом. Фаворит всё же завершил встречу в свою пользу – 7:5, 4:6, 6:1.



Австралиец Ник Кирьос устроил очередной шоу-матч в игре с Душаном Лайовичем из Сербии. Несколько твиннеров и подач, выполненных без подброса, ознаменовали уверенную победу со счётом 6:3, 6:1.



Действующий чемпион соревнований Джон Иснер обыграл испанца Альберта Рамос-Виньоласа – 7:5, 7:6 (8:6).



Хорват Борна Чорич оказался сильнее Жереми Шарди из Франции – 6:7 (2:7), 6:2, 6:3.



Главной неожиданностью игрового дня стал вылет Милоша Раонича из Канады, который уступил британцу Кайлу Эдмунду со счётом 4:6, 4:6.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».