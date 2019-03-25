Кар. Плишкова: Путинцева не сможет убить меня ударами с задней линии или эйсами

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала победу над француженкой Ализе Корне в третьем круге турнира в Майами со счётом 6:7 (3:7), 6:1, 6:4.

«Думаю, мы обе сыграли хорошо. Конечно, было ветрено. Условия после полудня здесь не такие быстрые, но, думаю, я отлично подвала. Корне же провела свой лучший матч против меня. Иногда мне сложно с ней играть, потому что она часто использует вращение а затем выполняет плоские удары с бэкхенда.

В первом сете я больше ошибалась. Я могла сыграть лучше, претендовала на брейк и создавала шансы для себя, но Ализе затягивала розыгрыши.

Я не сдавалась. Не скажу, что была близка к этому, но после первого сета, который длился 1 час 20 минут, мне было нелегко. Партия получилась долгой и изматывающей. Я рада, что смогла вернуться в игру. Корне же начала допускать ошибки, которых не делала в первом сете. Я прибавила, так как понимала, что во многом всё зависит от меня. Не всегда легко играть, когда кажется, что каждый удар — в твоих руках. Нужно ещё выполнить этот удар как следует", — цитирует Плишкову официальный сайт тура.

Следующей соперницей Каролины будет Юлия Путинцева из Казахстана.

«Думаю, у меня была хорошая подготовка к игре с Путинцевой. Этот матч будет похож на встречу с Корне. Она также использует вращение при ударе с форхенда, а бэкхенд у неё более плоский. Путинцева здорово обороняется на задней линии. Она может оказат серьёзное сопротивление, но всё зависит от меня. Я побеждала её пару раз, даже в Брисбене, когда играла не лучшим образом. Не хочу витать в облаках, но если я сыграю уверенно, то у меня будут хорошие шансы на победу. Юлия не сможет убить меня ударами с задней линии или эйсами. Но мне всё равно нужно показать хороший теннис», — сказала чешка.