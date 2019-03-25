Кирьос: Чорич не отдаст мне просто так ни одного очка

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал свой выход в четвёртый раунд «Мастерса» в Майами. В двух партиях он обыграл серба Душана Лайовича со счётом 6:3, 6:1.



«Не знаю, что завтра будет на корте, но я однозначно выйду на него, чтобы получить удовольствие. Сегодня я отлично играл и на подаче, и на приёме. Получился классный матч», – цитирует Кирьоса официальный сайт АТР.



Следующим соперником австралийца станет Борна Чорич из Хорватии.



«Борна – невероятный соперник, который является одним из лучших игроков в мире. Он знает, как выигрывать матчи, и он невероятный спортсмен сам по себе. Борна круто передвигается по корту, и я знаю, что он не отдаст мне просто так ни единого очка. Хотя сейчас я не собираюсь думать об этом – завтра у меня выходной».

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