Мария: мне помогло то, что мы со Стивенс уже встречались раньше

Немецкая теннисистка Татьяна Мария прокомментировала победу над американкой Слоан Стивенс в третьем круге турнира в Майами со счётом 6:3, 6:2. Стивенс не смогла защитить титул, завоёванный в прошлом году.

«Я невероятно счастлива сейчас. Я играла дома, потому что живу здесь. Это мне помогло. Моя семья, друзья были здесь. У меня особенная игра, и я знала что сегодня получу свой шанс. Я дважды играла со Слоан и понимала, чего ожидать. В каждом матче ты чему-то учишься. Мне помогло то, что мы уже играли раньше. Рада, что сегодня я смогла найти свою игру и была не слишком пассивна. Я меняла ритм, и у меня всё получалось.

Я уже радовалась победе, когда повтор показал аут. Я сказала себе: «Это неважно, начинай всё заново». Хорошо, что я смогла собраться. Так рада, что всё же победила", — цитирует Марию официальный сайт тура.

Следующей соперницей немки будет чешка Маркета Вондроушова.

«Я знаю, что она левша. Маркета демонстрирует хороший теннис. Она выиграла несколько матчей в Индиан-Уэллсе и продолжает побеждать здесь. Она молодая теннисистка. Мы раньше не встречались и не тренировались вместе, так что нас ждёт нечто новое. Но сначала я буду наслаждаться победой над Стивенс», — сказала Мария.