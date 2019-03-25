Стивенс: я играла плохо, а соперница — отлично. Это всегда плохая комбинация

Американская теннисистка Слоан Стивенс прокомментировала поражение от немки Татьяны Марии в третьем круге турнира в Майами со счётом 3:6, 2:6. Слоан не смогла защитить титул, завоёванный в прошлом году.

«Я просто провела плохой матч, а соперница играла отлично. Это всегда плохая комбинация. Мария — прекрасная теннисистка. Она действует очень разнообразно, поэтому противостоять ей нелегко. Сегодня она играла лучше.

Я с нетерпением жду возвращения на грунт, моё любимое покрытие. Надеюсь, смогу набрать ход и показать хороший теннис в грунтовой части сезона», — приводит слова Стивенс официальный сайт тура.

Мария за выход в четвертьфинал турнира в Майами поспорит с представительницей Чехии Маркетой Водроушовой.