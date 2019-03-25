Томпсон взял верх над Димитровым и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Майами

Теннисист из Австралии Джордан Томпсон вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс 1000» в Майами. В матче третьего круга Томпсон в двух сетах обыграл 24-го сеяного болгарина Григора Димитрова со счётом 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 48 минут. Томпсон 5 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из десяти. Димитров подал четыре эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал три брейка.

Соперники впервые встретились в официальных матчах.

За выход в четвертьфинал Томпсон встретится с победителем матча между Кевином Андерсоном из ЮАР (6) и португальцем Жоау Соузой.

Напомним, в предыдущем матче Томпсон нанёс поражение россиянину Карену Хачанову (10) со счётом 6:2, 6:3.