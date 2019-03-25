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Томпсон взял верх над Димитровым и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Майами

Томпсон взял верх над Димитровым и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Майами
Теннис / ATP

Теннисист из Австралии Джордан Томпсон вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс 1000» в Майами. В матче третьего круга Томпсон в двух сетах обыграл 24-го сеяного болгарина Григора Димитрова со счётом 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 48 минут. Томпсон 5 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из десяти. Димитров подал четыре эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал три брейка.

Соперники впервые встретились в официальных матчах.

За выход в четвертьфинал Томпсон встретится с победителем матча между Кевином Андерсоном из ЮАР (6) и португальцем Жоау Соузой.

Напомним, в предыдущем матче Томпсон нанёс поражение россиянину Карену Хачанову (10) со счётом 6:2, 6:3.

25 марта 2019 года, понедельник. 18:10 МСК
Майами (м). 3-й круг
Матч окончен
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
0 : 2
Джордан Томпсон
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
1 2 3
           
5 5  
7 7  
           
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