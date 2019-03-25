Квитова вышла в четвертьфинал турнира в Майами, взяв верх над Гарсией

Чешская теннисистка Петра Квитова вышла в четвертьфинал турнира категории Premier в Майами. В матче четвёртого круга третья ракетка соревнований Квитова в двух сетах взяла верх над 19-й сеяной француженкой Каролин Гарсией со счётом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты, однако за два гейма до окончания встречи она была прервана дождём примерно на час.

Квитова трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. Гарсия не подала ни одного эйса, 4 раза ошиблась на подаче и упустила единственную возможность взять подачу соперницы.

Квитова вышла вперёд в личном противостоянии с Гарсией – 4-3.

За выход в полуфинал турнира в Майами Квитова сыграет с 12-й сеяной австралийской теннисисткой Эшли Барти.