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Квитова вышла в четвертьфинал турнира в Майами, взяв верх над Гарсией

Квитова вышла в четвертьфинал турнира в Майами, взяв верх над Гарсией
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Петра Квитова вышла в четвертьфинал турнира категории Premier в Майами. В матче четвёртого круга третья ракетка соревнований Квитова в двух сетах взяла верх над 19-й сеяной француженкой Каролин Гарсией со счётом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты, однако за два гейма до окончания встречи она была прервана дождём примерно на час.

Квитова трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. Гарсия не подала ни одного эйса, 4 раза ошиблась на подаче и упустила единственную возможность взять подачу соперницы.

Квитова вышла вперёд в личном противостоянии с Гарсией – 4-3.

За выход в полуфинал турнира в Майами Квитова сыграет с 12-й сеяной австралийской теннисисткой Эшли Барти.

25 марта 2019 года, понедельник. 19:10 МСК
Майами (ж). 4-й круг
Матч окончен
Петра Квитова
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
2 : 0
Каролин Гарсия
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
1 2 3
           
6 6  
3 3  
           
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