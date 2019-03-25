С. Уильямс вернётся на корт в мае на турнире в Риме

Экс первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс вернётся на корт в мае на турнире в Риме, сообщил на своей странице в «Твиттере» журналист Бен Ротенберг, ссылаясь на информацию, полученную от тренера Серены Патрика Муратоглу.

Ранее Уильямс досрочно завершила турниры в Индиан-Уэллсе (по болезни) и в Майами (из-за травмы). До этих соревнований американка выступила только на Кубке Хопмана и Australian Open, где в четвертьфинале проиграла чешке Каролине Плишковой – 4:6, 6:4, 5:7.

В Индиан-Уэллсе до снятия с соревнований Серена успела нанести поражение белоруске Виктории Азаренко – 7:5, 6:3.

Грунтовой турнир категории Premier в Риме пройдёт с 11 по 19 мая. Серена в последний раз выигрывала эти соревнования в 2016 году.